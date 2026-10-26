Легендарний український гросмейстер увійшов до Зали шахової слави

Наш співвітчизник у 57 років не втрачає пристрасті до шахів і досі виступає на найвищому рівні. Тепер він офіційно – один з найвидатніших шахістів за всю історію, пише 24 Канал.

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Іванчук у Залі слави

Цьогоріч лауреатами особливої відзнаки від світової шахової спільноти стали п'ятеро гросмейстерів. Окрім Василя Іванчука, це Борис Гельфанд з Ізраїлю, Ульф Андерссон зі Швеції, Нана Іоселіані з Грузії та росіянка Олександра Костенюк, яка представляє Швейцарію.

На церемонії – попри застереження щодо можливого замаху з боку Кремля – був присутній чемпіон світу, один з найкращих шахістів в історії Гаррі Каспаров, якого Іванчук свого часу зміг кілька разів обіграти. Каспаров, відомий своєю проукраїнською позицією та рішучим засудженням російського путінського режиму, привітав колегу з визнанням.

Досягнення Василя Іванчука

Українець був дуже близьким до здобуття титулу чемпіона світу із класичних шахів, але у 2002 році зупинився за крок від звання найкращого на планеті. Попри це, він був чемпіоном у рапіді й бліці, а також володіє унікальним досягненням – одразу чотири перемоги на шахових Олімпіадах, дві з яких були здобуті ще за Радянський Союз, а дві вже за збірну України.