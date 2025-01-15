Компания Ломаченка инвестировала средства в бизнес россиянина, который тесно связан с Путиным

Василий Ломаченко – один из величайших боксеров в истории Украины. Однако из-за его гражданской позиции от него отвернулось большинство украинских болельщиков.

С начала полномасштабного вторжения он ни разу четко не осудил российских захватчиков и их президента Владимира Путина. Спортсмен неоднократно публиковал противоречивые заявления, а теперь стало известно о еще одном "зашкваре" действующего чемпиона мира по версии IBF и IBO.

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Инвестиция в российский бизнес

Оказалось, что его компания "Loma Power Holdings" инвестировала средства в расположенный в Лос-Анджелесе ресторан "Novikov Beverly Hills", который работает по франшизе российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Чемпион.

В реестровых документах "Loma Power Holdings" от 19 ноября 2024 года указано, что главным исполнительным директором компании является Василий Ломаченко, а секретарем и главным финансовым директором – его менеджер Эгис Климас.

Отмечается, что именно американский предприниматель литовского происхождения привлек к этому проекту компанию украинского боксера. Климас был знаком с Новиковым со времен открытия ресторана "Novikov Miami", став в 2021 году совладельцем "Novikov Beverly Hills".

Документы, которые подтверждают причастность Василия Ломаченко к инвестированию во франшизу Аркадия Новикова / Фото издания Чемпион

Важно. Аркадий Новиков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах, а также членом Высшего совета партии "Единая Россия". Он неоднократно заявлял, что знаком со всей политической верхушкой России.

Бизнесмен также рассказывал, что его первые рестораны в 90-х годах защитил от организованных преступных формирований чиновник из КГБ. Бизнес-партнерами ресторатора, в частности, являются семьи премьер-министра России Михаила Мишустина и бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Отметим, что российские СМИ много раз обвиняли Аркадия Новикова в совместных коррупционных схемах с Михаилом Мишустиным. Они были связаны с исторической и элитной недвижимостью.