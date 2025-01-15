З початку повномасштабного вторгнення він жодного разу чітко не засудив російських загарбників та їх президента Владіміра Путіна. Спортсмен неодноразово публікував суперечливі заяви, а тепер стало відомо про ще один "зашквар" чинного чемпіона світу за версією IBF та IBO.

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Інвестиція в російський бізнес

Виявилось, що його компанія "Loma Power Holdings" інвестувала кошти в розташований в Лос-Анджелесі ресторан "Novikov Beverly Hills", який працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Чемпіон.

У реєстрових документах "Loma Power Holdings" від 19 листопада 2024 року вказано, що головним виконавчим директором компанії є Василь Ломаченко, а секретарем та головним фінансовим директором – його менеджер Егіс Клімас.

Зазначається, що саме американський підприємець литовського походження залучив до цього проєкту компанію українського боксера. Клімас був знайомий з Новіковим з часів відкриття ресторану "Novikov Miami", ставши у 2021 році співвласником "Novikov Beverly Hills".

Документи, які підтверджують причетність Василя Ломаченка до інвестування у франшизу Аркадія Новікова / Фото видання Чемпіон

Важливо. Аркадій Новіков був довіреною особою Владіміра Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках, а також членом Вищої ради партії "Єдіная Росія". Він неодноразово заявляв, що знайомий з усією політичною верхівкою Росії.

Бізнесмен також розповідав, що його перші ресторани в 90-х роках захистив від організованих злочинних формувань високопосадовець із КДБ. Бізнес-партнерами ресторатора, зокрема, є сім’ї прем’єр-міністра Росії Міхаіла Мішустіна та колишнього міністра оборони Анатолія Сердюкова.

Відзначимо, що російські ЗМІ багато разів звинувачували Аркадія Новікова у спільних корупційних схемах з Міхаілом Мішустіним. Вони були пов’язані з історичною та елітною нерухомостями.