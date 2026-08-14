"Это не критично": Постол однозначно прокомментировал важное решение Ломаченко

Василий Ломаченко, вероятно, перейдет в другую весовую категорию. В таком случае опытному спортсмену придется "набирать" больше веса.

Следующим соперником 38-летнего украинца считается Чарли Суарес, занимающий первую строчку в рейтинге WBO во втором полулегком весе (до 59 килограммов). В интервью 24 Канала Виктор Постол оценил такой ход со стороны коллеги.

Постол оценил, повлияет ли снижение веса на бокс Ломаченко

Василий Ломаченко боксировал во втором полулегком весе в 2016–2017 годах. Тогда боксер провел 5 боев, каждый из которых был чемпионским и победным.

Впоследствии чемпион в трех категориях перешел в весовую категорию до 61,23 килограмма. По мнению Виктора Постола, необходимость "вписываться" в лимит до 59 килограммов не станет проблемой и сейчас.

Думаю, что это не критично. Когда я общался с Ломаченко, это было в Америке довольно давно, он рассказывал, что в 61 килограмм почти не "гонял" вес. Поэтому несколько вот этих килограммов ему сбросить будет несложно,

– отметил эксперт.

Отметим, что сейчас в сети ходят слухи о том, что бой с Суаресом состоится в ноябре. Но место и точная дата пока неизвестны.

Что еще известно о возвращении Ломаченко

Он не проводил официальных поединков с мая 2024 года. Последним соперником двукратного олимпийского чемпиона был австралиец Джордж Камбосос. Бой завершился в 11-м раунде в пользу украинца.

О завершении карьеры боксер объявил в июне 2025 года. Правда, уже через 11 месяцев стало известно, что Ломаченко планирует вернуться на профессиональный ринг.