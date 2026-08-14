Наступним опонентом 38-річного українця вважають Чарлі Суареса, який посідає першу сходинку у рейтингу WBO другої напівлегкої ваги (до 59 кілограмів). В інтерв’ю 24 Каналу Віктор Постол оцінив такий хід від колеги.

Постол оцінив, чи не вплине зниження ваги на бокс Ломаченка

Василь Ломаченко боксував у другій напівлегкій вазі у 2016 – 2017 роках. Тоді боксер провів 5 боїв, кожен з яких був чемпіонським та переможним.

Згодом чемпіон у трьох категоріях підійнявся у вагову до 61,23 кілограма. На думку Віктора Постола, потреба "вписуватись" у ліміт до 59 кілограмів не стане проблемою і зараз.

Гадаю, що це не критично. Коли я спілкувався з Ломаченко, це було в Америці доволі давно, він розповідав, що у 61 кілограм майже не "ганяв" вагу. Тому кілька ось цих кілограмів йому зігнати буде не проблематично,

– зауважив експерт.

Зазначимо, що наразі у мережі йдеться про те, що бій з Суаресом відбудеться у листопаді. Але місце та точна дата наразі невідомі.

Що ще відомо про повернення Ломаченка

Він не проводив офіційних поєдинків з травня 2024 року. Останнім суперником дворазового олімпійського чемпіона був австралієць Джордж Камбосос. Бій завершився в 11 раунді на користь українця.

Про завершення кар’єри боксер оголосив у червні 2025 року. Щоправда, уже за 11 місяців стало відомо, що Ломаченко планує повернутись на професійний ринг.