Поблагодарил всех, но не Украину: возмутительная речь Ломаченка о завершении карьеры

В четверг, 5 июня, Василий Ломаченко объявил о непростом для любого спортсмена решении. Он завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом украинский боксер сообщил в своих соцсетях, информирует 24 Канал. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе попрощался через видеообращение с фанатами.

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Не нашел слов для родной страны

Он сделал это, как всегда, на русском языке. Василий обратился со словами благодарности к огромному количеству людей, Богу и даже США, но не упомянул при этом Украину.

Также Ломаченко ни одного слова не сказал о войне, в которой его страна только в полномасштабном формате находится уже четвертый год.

Как Ломаченко объявил о завершении карьеры: смотрите видео

Отметим, что странное прощание украинца с боксом стало продолжением череды скандалов относительно отношения к родной стране. В частности, в конце 2021 года после боя против Ричарда Комми он поднял не украинский флаг, а Белгород-Днестровского.

Также во время проведения поединков после начала полномасштабного вторжения Василий постоянно избегал любых разговоров о войне. Он ни разу не осудил агрессию России, даже тогда, когда был прилет в его родной город.

Справка. Последним соперником в карьере украинца стал Джордж Камбосос. В мае 2024 года уроженец Одесской области победил австралийца техническим нокаутом.

Напомним, что ранее сайт 24 Канала подсчитал, сколько денег Василий Ломаченко заработал во время профессиональной карьеры.