С началом полномасштабной войны в Украине спортсмены объединились вокруг помощи Родине. Большинство из них помогают финансово и прославляют страну на международной арене.

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Василий продолжает позориться

Впрочем, есть и предатели Украины, которые продолжают действовать в интересах врага. Одним из наиболее ярких примеров стал известный боксер-легковес Василий Ломаченко.

Спортсмен продолжает публично поддерживать запрещенную организацию УПЦ МП. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Ломаченко, боксер выставил очередное зашкварное фото в соцсетях.

Чемпион IBF и IBO в легком весе опубликовал совместную фотографию с митрополитом Михаилом Жаром. Он известен под именем Лонгин и является сторонником именно УПЦ МП. В заметке Ломаченко процитировал отрывок из Библии на русском языке.

Блаженны вы, когда будут презирать вас и гнать, и всячески неправдиво говорить против вас ради меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, которые были перед вами. Мир всем,

– пишет Василий.



Василий Ломаченко с митрополитом УПЦ МП Лонгиным / фото из фейсбука боксера

Ранее Ломаченко заблокировал свою страницу в инстаграм для украинцев и превратил ее в сплошную рекламу запрещенной УПЦ МП. Кроме того, Василий активно критиковал политическое руководство Украины за санкции против этой организации.

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При этом Ломаченко остается одним из самых успешных боксеров с украинским паспортом. Василий дважды выигрывал "золото" на Олимпиадах (2008, 2012), а на профессиональном уровне выиграл 18 из 21-го поединка.