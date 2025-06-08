Закрыл комментарии: Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Василий Ломаченко недавно появился на публике. "Матрица" 5 июня опубликовал видео, в котором неожиданно объявил о завершении карьеры.

Александр Усик, который готовится к бою против Дюбуа, не нарушал молчание относительно ухода Ломаченко. Однако украинский чемпион все-таки отреагировал на то, что его кум повесил перчатки на гвоздь, сообщает 24 канал.

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Что сказал Усик об уходе Ломаченко

Александр Усик на собственной странице в инстаграме отреагировал на завершение карьеры Василия Ломаченко.

Король хевивейта поблагодарил боксера за вклад в спорт и назвал его самым выдающимся атлетом в истории. Украинский супертяжеловес отметил, что достижения Ломаченко вне рамок бокса.

Ты один из величайших спортсменов, которых видел мир. Не только в боксе - вообще в спорте,

– написал Усик.

Кроме того, Александр Усик вспомнил достижения Василия Ломаченко в любительской карьере – два "золота" и почти 400 побед.

Украинский чемпион также подчеркнул влияние "Матрицы" на спорт, а также выразил личные чувства к куму: "Ты вдохновил миллионы, изменил игру, поставил новую планку. Я горжусь тем, что могу назвать тебя другом, товарищем, братом".

Александр Усик также закрыл возможность обсуждать его сообщение. Подписчики не могут оставить свой комментарий.