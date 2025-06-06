"Нужно было сделать": экс-чемпионка мира назвала причину завершения карьеры Ломаченко

Василий Ломаченко в четверг 5 июня неожиданно объявил о завершении карьеры. Алина Шатерникова отреагировала на уход боксера с профессионального ринга.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины объяснила, почему Ломаченко решил повесить перчатки на гвоздь. По ее мнению, несколько факторов повлияли на Василия, пишет 24 канал со ссылкой на Oboz.ua.

Читайте также От титулованного боксера до зашкварного фаната УПЦ МП: что известно о карьере и жизни Ломаченко

Почему Ломаченко завершил карьеру

Алина Шатерникова отметила, что Василий Ломаченко завершил карьеру из-за усталости. По ее словам, 37-летний боксер больше не может выдерживать большие нагрузки и тяжелые тренировки.

Вице-президент подчеркнула, что Ломаченко выступал в большом спорте примерно с 8 лет и находился в постоянной нагрузке. Поэтому его суставы, мышцы и в целом организм не выдерживает.

Экс-чемпионка мира также заявила, что Василий Ломаченко завершил карьеру, ведь у него есть дети, которым также уделять время и помогать в спорте. Его дочь выступает в спортивной акробатике, а сын на боксерских соревнованиях.

Поэтому, я думаю, что Василий истощился и мотивационно, и физически. Я имею в виду, что его организм уже устал постоянно тренироваться. Когда-то это нужно было сделать. Он это почувствовал, он дал себе какое-то время после майского боя 2024 года. Он дал себе время почувствовать, готов ли он продолжать, или нет. И за это время он понял, что все – надо завершать,

– сказала Шатерникова.

Напомним, что последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года. Тогда боксер досрочно одолел австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Ранее стало известно, сколько денег заработал Василий Ломаченко за свою карьеру на профессиональном ринге.