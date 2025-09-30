Динамо – гранд украинского футбола с большой многолетней историей. В киевском клубе всегда играли выдающиеся фигуры для отечественного спорта.

Василий Рац безусловно легенда киевского Динамо и украинского футбола. 24 канал рассказывает о карьере, достижениях и где сейчас, а также чем занимается бывший полузащитник.

Читайте также "О каком кризисе вы говорите": Динамо переписало собственную историю, установив клубный рекорд

Как Рац стал легендой Динамо?

Василий Рац родился 25 марта 1961 года в селе Фанчиково, Закарпатская область. Бывший футболист Динамо сделал свою карьеру в украинском футболе, хотя был этническим венгром.

Рац начинал свою карьеру в спортивном интернате Львова. Первым профессиональным клубом на футбольном пути будущей легенды Динамо стали местные Карпаты. Впоследствии полузащитник перебрался в Ниву.

В винницком клубе состоялось становление Василия Раца, как футболиста. Именно тогда талантливого полузащитника заметило киевское Динамо – в столичный клуб он перешел в 1981 году.

Василий Рац в Динамо / Фото из открытых источников

В столичном клубе Рац стал частью "золотого поколения" Валерия Лобановского. Украинский футболист вместе с "бело-синими" выиграл немалое количество трофеев, сыграв ключевую роль.

Какие трофеи выиграл Рац с Динамо? Василий Рац с Динамо стал четырехкратным чемпионом СССР (1981, 1985, 1986, 1990), четыре раза завоевал Кубок Советского союза (1982, 1985, 1987, 1990) и завоевал Кубок обладателей кубков (1988).

В составе сборной СССР Рац отыграл в 47 матчах, отличившись 4 гола. Полузащитник киевского Динамо участвовал на чемпионате мира-1986 года, где отличился в воротах Франции – его гол попал в список лучших на турнире.

Рац забил Франции: смотрите видео

Рац также сыграл на ЧМ-1990. В 1988 году футболист "бело-синих" в составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы, проиграв 2:0 Нидерландам в финале турнира в Германии.

Как сложился испанский период в карьере Раца?

В 1989 году Василий Рац покинул киевское Динамо. Украинский футболист перебрался в солнечную Испанию, где выступал за Эспаньол из Барселоны – игрок присоединился на правах аренды.

Как сообщает "Динамомания", Рац рассказывал о том, как тогда состоялся его переход из Динамо в Эспаньол. Футболист признался, что киевский клуб без его ведома договорился об аренде с каталонцами.

То был еще советский союз. И так получилось, что меня без моего согласия и без моего ведома отдали в аренду на три месяца. Правда, я имел право выбора после аренды. Мы были на турнире. Кажется, в Амстердаме. И мне на номер начали звонить какие-то журналисты и что-то спрашивать на испанском. А я же ничего не понимал. Когда спросил у нашего администратора, он мне рассказал, что Безверхий (первый президент Динамо) подписал контракт в отношении меня.

"Потом меня вызывает Лобановский. Говорит, что есть такая команда Эспаньол, которую только принял в прошлом тренер сборной Испании. И она предлагает взять меня в аренду на три месяца. А есть еще Рейнджерс из Глазго, который предлагает контракт на три года. С Эспаньолом там уже все решено", – рассказывал Рац.

После завершения аренды Василию Рацу предложили контракт. Однако футболист отказался, ведь это могло повлиять на его карьеру в сборной СССР, и вернулся в Динамо.

Какие проблемы возникли у Раца в конце карьеры?

Уже в 1991 году Рац перешел в Ференцварош, где стал чемпионом Венгрии (1992) и дважды завоевал Кубок страны (1991, 1993). В 1993 году украинский футболист завершил профессиональную карьеру.

Отметим, что 31 декабря 1990 года перед переходом в венгерский клуб с Василием Рацом произошел странный случай, который мог поставить крест на дальнейшей карьере легендарного футболиста.

По информации "Чемпиона", у Раца возникли проблемы со здоровьем. Полузащитника Динамо парализовало.

31 декабря потренировался на стадионе Динамо. Принял душ. С мокрой головой простоял, пытаясь поймать такси, около 30 минут. Дома с семьей посидели, немного выпил и лег спать. Ночью почувствовал себя не в своей тарелке. Стало плохо, не получалось пошевелить ни левой рукой, ни левой ногой. Парализовало всю левую сторону тела. Жена вызвала скорую помощь. Две недели пролежал в госпитале,

– рассказывал Рац.

Однако все-таки Василий Рац смог сыграть за Ференцварош. В этом помог местный невропатолог, который позволил ему выступать за венгерский клуб, но при условии, что он будет каждый месяц проходить медосмотр.

Чем занимается Рац после завершения карьеры?

Василий Рац проживал в Будапеште, когда местные бизнесмены попросили его о помощи в наведении мостов в Украине. Тогда легендарный футболист пошел в сферу торговли и производства, основав фирму "Рац и сыновья".



Рац с сыновьями / Фото из открытых источников

Рац через три года после того, как покинул футбол начал карьеру тренера. Легенда Динамо работал ассистентом в венгерском Ференцвароше (1996 – 1997).

В 2007 году Рац работал в тренерском штабе Динамо. А спустя четыре года перебрался в Оболонь, где возглавил молодежную команду, а 31 октября по 26 ноября стал исполнял обязанности главного тренера "пивоваров".

Сейчас Василий Рац продолжает жить в Будапеште. Легенда Динамо и украинского футбола работает координатором академии Мункач в селе Дерцен, Закарпатская область.

Ранее мы рассказывали о другом представителе "золото поколения" Динамо – Александре Заварове.

Интересные факты о Раце