"Не знаю, как мы там будем играть": звезда сборной Украины намекнул на побег из Польши из-за нападков

Волейболист сборной Украины Василий Тупчий рассказал о неприязни к украинцам в Польше. Спортсмен признался, что лично сталкивался с негативным отношением.

34-летний диагональный играет за "Барком-Кажаны", который после объединения со львовским клубом выступает в польской Плюс-Лиге. По словам Тупчия, ситуация вокруг украинской команды все больше его беспокоит, сообщает YouTube-канал ТСН.

Болельщики отказались поддерживать украинский клуб

Тупчий рассказал, что болельщицкая среда в Польше негативно восприняла объединение команды со львовским "Баркомом". В частности, фан-клуб "Кажанов" отказался от поддержки клуба, поскольку теперь у него украинские корни.

В команде, с которой мы объединились, есть директор фан-зоны. Он заявил, что фан-зона не будет поддерживать этот клуб, потому что это не польский клуб,

– рассказал волейболист.

По словам Тупчия, такая атмосфера заставляет его задумываться о будущем в Польше. Он не исключил, что нынешний сезон станет для него последним в составе команды.

Отношение поляков к украинцам

Украинец также признался, что испытывал неприязнь из-за своего происхождения. Он отметил, что негативное отношение заметно не только на спортивных аренах, но и в повседневной жизни.

Если где-то встретишь какую-нибудь бабушку и она услышит, что ты говоришь по-украински, – она может не так на тебя посмотреть. Конечно, неприятно. Кому это может быть приятно

, – сказал Тупчий.

Волейболист добавил, что в последнее время подобные настроения, по его мнению, только усиливаются. Именно поэтому он допускает завершение польского этапа своей карьеры после этого сезона.

Напомним, ранее волейболист с украинскими корнями Юрий Гладир рассказывал о травле своей 15-летней дочери в Польше.