34-річний діагональний виступає за Барком-Кажани, який після об'єднання зі львівським клубом грає у польській ПлюсЛізі. За словами Тупчія, ситуація навколо української команди дедалі більше його непокоїть, передає ютуб-канал ТСН.

Фанати відмовилися підтримувати український клуб

Тупчій розповів, що фанатське середовище в Польщі негативно сприйняло об'єднання команди з львівським Баркомом. Зокрема, фан-клуб Кажанів відмовився від підтримки клубу, оскільки тепер він має українське коріння.

В команді, з якою ми об'єдналися, є директор фан-зони. Він заявив, що фан-зона не підтримуватиме цей клуб, бо це не польський клуб,

– розповів волейболіст.

За словами Тупчія, така атмосфера змушує його замислюватися над майбутнім у Польщі. Він не виключив, що нинішній сезон стане для нього останнім у складі команди.

Ставлення поляків до українців

Українець також зізнався, що відчував неприязнь через своє походження. Він зазначив, що негативне ставлення помітне не лише на спортивних аренах, а й у повсякденному житті.

Якщо десь зустрінеш якусь бабусю і вона почує, що ти говориш українською – вона може не так на тебе подивитися. Звісно, неприємно. Кому це може бути приємно

– сказав Тупчій.

Волейболіст додав, що останнім часом подібні настрої, на його думку, лише посилюються. Саме тому він допускає завершення польського етапу своєї кар'єри після цього сезону.

Нагадаємо, раніше волейболіст з українським корінням Юрій Гладир розповідав про цькування своєї 15-річної доньки в Польщі.