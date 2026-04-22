Тянул трамвай, потерял жену и ссорился с Иво Бобулом: что известно о Василии Вирастюке

Василий Вирастюк, шестикратный обладатель титула "Самый сильный человек Украины" и Сильнейший человек мира в 2004 году, празднует день рождения. В среду, 22 апреля ему исполняется 52 года.

В жизни Василия были не только спортивные достижения, но и важные события вне спорта. 24 Канал расскажет об интересных моментах его жизни и о том, чем занимался Вирастюк кроме спорта.

Какие интересные события произошли с Вирастюком?

Ukrainian Fashion Week

Очень необычно видеть спортсмена на модном показе, но украинский стронгмен Вирастюк принял участие в показе. Он состоялся в пятницу, 13 марта, и был посвящен коллекции функциональной одежды для ветеранов с разным уровнем ампутаций.

30-летняя Кристина Санина вышла на подиум вместе с народным депутатом и спортсменом, который является амбассадором инклюзивного направления бренда.

Депутатская деятельность

В начале февраля 2021 года президент Владимир Зеленский предложил Вирастюку принять участие в довыборах в Верховную Раду на Прикарпатье.

5 июня он принял присягу и официально стал народным депутатом от партии "Слуга народа".

Многодетный отец

Вирастюк имеет пятерых детей – и все они сыновья.

Стронгмен стал отцом пятерых сыновей в отношениях с тремя женщинами: Адама, Олега, Александра, Владимира и Ярослава.

Чтобы сохранить память о детях, он сделал трогательный поступок: на руке набил татуировку с первыми буквами их имен, о которой мечтал целых 9 лет.

Трагическая гибель первой жены

Светлана Забияка погибла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте в Турции в результате схода снежной лавины.

Трагедия произошла во время катания на лыжах в запретной зоне. Светлана получила удар в височную область головы, потеряла сознание, и под давлением снега наступила асфиксия.

Напомним! Василий Вирастюк пережил потерю своего брата. Романа Вирастюка не стало 27 июля 2019 года из-за аневризмы аорты. На момент смерти ему было 51 год. Роман был известным украинским спортсменом, специализировался на толкании ядра и когда-то возглавлял Олимпийскую сборную Украины по легкой атлетике.

Съемки в фильмах

Участие спортсменов в кино – довольно распространенное явление, и Василий Вирастюк не стал исключением.

Кроме дубляжа мультфильмов, таких как Никита Кожемяка и Похищенная принцесса: Руслан и Людмила, он принимал непосредственное участие в съемках нескольких лент. Среди них – Иван Сила, Приключения Святого Николая, Отель Эдельвейс и Полина и тайна киностудии.

Василий Вирастюк в фильме Приключения S Николая / Фото скриншот из трейлера

Легкая атлетика

С 1984 по 2000 год Василий Вирастюк занимался легкой атлетикой, специализируясь на толкании ядра. Он входил в состав сборной команды Украины по легкой атлетике. Свою юношескую жизнь будущий стронгмен посвятил именно этой дисциплине.

Там я и остался на следующие 16 лет, толкая ядро. С нулевого уровня дорос до мастера спорта международного класса,

– вспоминает Вирастюк.

Скандал с Иво Бобулом

В 2016 году Вирастюк посетил именной номер Бобула в черновицком отеле и публично высмеял его вещи, сняв видео и фото для блога. Это сильно возмутило певца, который назвал такое поведение "издевательством над собственными достижениями".

В декабре 2023 года Бобул заявил, что готов простить спортсмена лишь при условии личного извинения. Вирастюк отказался унижаться и грубо отправил артиста "куда подальше", объяснив в интервью Славе Демину, что у певца просто нет чувства юмора.

Мировой рекорд

Во время Дня Львова в мае 2003 года Вирастюк установил мировой рекорд: он смог протянуть пять трамвайных вагонов более чем на 10 метров и десять автомобилей, соединенных между собой, почти на 30 метров.

Василий Вирастюк установил мировой рекорд / Фото из открытых источников

Какие спортивные достижения у Вирастюка?