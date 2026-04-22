У житті Василя були не лише спортивні досягнення, а й важливі події поза спортом. 24 Канал розповість про цікаві моменти його життя та про те, чим займався Вірастюк окрім спорту.

Дивіться також Милота дня: стронгмен Вірастюк показав тепле фото із маленьким синочком

Які цікаві події відбулися з Вірастюком?

Ukrainian Fashion Week

Дуже незвично бачити спортсмена на модному показі, але український стронгмен Вірастюк взяв участь у показі. Він відбувся у п'ятницю, 13 березня, і був присвячений колекції функціонального одягу для ветеранів з різним рівнем ампутацій.

30-річна Крістіна Саніна вийшла на подіум разом із народним депутатом та спортсменом, який є амбасадором інклюзивного напрямку бренду.

Депутатська діяльність

На початку лютого 2021 року президент Володимир Зеленський запропонував Вірастюку взяти участь у довиборах до Верховної Ради на Прикарпатті.

5 червня він склав присягу та офіційно став народним депутатом від партії "Слуга народу".

Багатодітний батько

Вірастюк має п'ятьох дітей – і всі вони сини.

Стронгмен став батьком п'ятьох синів у стосунках із трьома жінками: Адама, Олега, Олександра, Володимира і Ярослава.

Щоб зберегти пам'ять про дітей, він зробив зворушливий вчинок: на руці набив татуювання з першими літерами їхніх імен, про яке мріяв цілих 9 років.

Трагічна загибель першої дружини

Світлана Забіяка загинула 2 січня 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині внаслідок сходження снігової лавини.

Трагедія сталася під час катання на лижах у забороненій зоні. Світлана отримала удар у скроневу ділянку голови, втратила свідомість, і під тиском снігу настала асфіксія.

Нагадаємо! Василь Вірастюк пережив втрату свого брата. Романа Вірастюка не стало 27 липня 2019 року через аневризму аорти. На момент смерті йому було 51 рік. Роман був відомим українським спортсменом, спеціалізувався на штовханні ядра та колись очолював Олімпійську збірну України з легкої атлетики.

Зйомки у фільмах

Участь спортсменів у кіно – доволі поширене явище, і Василь Вірастюк не став винятком.

Окрім дубляжу мультфільмів, таких як Микита Кожум'яка та Викрадена принцеса: Руслан і Людмила, він брав безпосередню участь у зйомках кількох стрічок. Серед них – Іван Сила, Пригоди Святого Миколая, Готель Едельвейс та Поліна і таємниця кіностудії.

Василь Вірастюк у фільмі Пригоди S Миколая / Фото скриншот з трейлеру

Легка атлетика

З 1984 по 2000 рік Василь Вірастюк займався легкою атлетикою, спеціалізуючись на штовханні ядра. Він входив до складу збірної команди України з легкої атлетики. Своє юнацьке життя майбутній стронгмен присвятив саме цій дисципліні.

Там я і залишився на наступні 16 років, штовхаючи ядро. З нульового рівня доріс до майстра спорту міжнародного класу,

– згадує Вірастюк.

Скандал з Іво Бобулом

У 2016 році Вірастюк відвідав іменний номер Бобула в чернівецькому готелі та публічно висміяв його речі, знявши відео і фото для блогу. Це сильно обурило співака, який назвав таку поведінку "знущанням з власних досягнень".

У грудні 2023 року Бобул заявив, що готовий пробачити спортсмена лише за умови особистого вибачення. Вірастюк відмовився принижуватися та грубо відправив артиста "куди подалі", пояснивши у інтерв'ю Славі Дьоміну, що співак просто не має почуття гумору.

Світовий рекорд

Під час Дня Львова у травні 2003 року Вірастюк встановив світовий рекорд: він зміг протягнути п'ять трамвайних вагонів на понад 10 метрів і десять автомобілів, з'єднаних між собою, майже на 30 метрів.

Василь Вірастюк встановив світовий рекорд / Фото з відкритих джерел

Які спортивні досягнення у Вірастюка?