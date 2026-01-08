Нині уродженець Івано-Франківська зайнятий політичною діяльністю та сімейним життям. Нещодавно Василь поділився теплою світлиною з особистого життя у себе в інстаграм, повідомляє 24 Канал.

Як виглядає молодший син Вірастюка?

Вірастюк опублікував фото свого маленького синочка Ярослава. 6 січня хлопчику виповнився 1 рік і з нагоди цього Василь зробив милий пост про нього.

Нашому синочку (найменшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні виповниться рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим, та обов'язково під мирним небом,

Василь Вірастюк показав сина Ярослава / фото з інстаграму спортсмена

Відзначимо, що це вже третя дитина в сім'ї Вірастюка. Разом із дружиною Інною стронгмен також виховує ще двох синів, Олега та Олександра.

Ще до цього у Василя була перша дружина, яку звали Світлана Забіяка. Вона була чемпіонкою України з фітнесу. Пара одружилась у 2003 році та мала синів Адама та Володимира.

Проте у 2006-му жінка загинула на гірськолижному курорті, повідомляє ТСН. Нещодавно Вірастюк показав татуювання на честь усіх п'яти дітей.

Що відомо про Василя Вірастюка?