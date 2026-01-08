Нині уродженець Івано-Франківська зайнятий політичною діяльністю та сімейним життям. Нещодавно Василь поділився теплою світлиною з особистого життя у себе в інстаграм, повідомляє 24 Канал.
До теми Врятував не один десяток бійців: на війні загинув альпініст Володимир Василишин
Як виглядає молодший син Вірастюка?
Вірастюк опублікував фото свого маленького синочка Ярослава. 6 січня хлопчику виповнився 1 рік і з нагоди цього Василь зробив милий пост про нього.
Нашому синочку (найменшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні виповниться рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим, та обов'язково під мирним небом,
– йдеться у повідомленні.
Василь Вірастюк показав сина Ярослава / фото з інстаграму спортсмена
Відзначимо, що це вже третя дитина в сім'ї Вірастюка. Разом із дружиною Інною стронгмен також виховує ще двох синів, Олега та Олександра.
Ще до цього у Василя була перша дружина, яку звали Світлана Забіяка. Вона була чемпіонкою України з фітнесу. Пара одружилась у 2003 році та мала синів Адама та Володимира.
Проте у 2006-му жінка загинула на гірськолижному курорті, повідомляє ТСН. Нещодавно Вірастюк показав татуювання на честь усіх п'яти дітей.
Що відомо про Василя Вірастюка?
- Спортсмен є одним з найкращих стронгменів в історії. У 2004 році Вірастюк був визнаний найсильнішою людиною світу.
- Також Василь визнавався найсильнішою людиною України аж шість разів (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007).
- У 2007 році українець виграв чемпіонат Європи серед стронгменів.
- У 2021 році Вірастюк пішов у політику та доєднався до партії "Слуга Народу". Того ж року Василя було обрано народним депутатом від 87-го округу Івано-Франківської області.