Ломаченко исключили из рейтинга The Ring: в чем причина

Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса. Среди списка боксеров не нашлось места Василию Ломаченко.

Украинского чемпиона мира по версиям IBO и IBF исключили из рейтинга The Ring. Все из-за отсутствия активности Василия Ломаченко, который в последний раз выходил в ринг еще в мае прошлого года, сообщает 24 Канал.

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Почему Ломаченко исчез из рейтинга The Ring

Тогда Ломаченко одолел бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа из Австралии. С тех пор Василий больше не дрался. У чемпиона мира проблемы со спиной, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Уже в ближайшее время должна стать известна судьба карьеры Василия.

Несмотря на это все в топ-10 лучших боксеров легкого веса рейтинга The Ring не обошлось без украинца. Денис Беринчик занимает 8-ю позицию рейтинга, который возглавляет Джервонта Дэвис.

Также в тройке лучших идет Кейшон Дэвис, а это обидчик Беринчика, и Шакур Стивенсон.

Десятку легкого веса замыкает 27-летний британец Сэм Ноукс.

Топ-10 рейтинга The Ring в легком весе:

1. Джервонта Дэвис

2. Кейшон Дэвис

3. Шакур Стивенсон

4. Уильям Сепеда

5. Реймонд Мураталла

6. Энди Крус

7. Фрэнк Мартин

8. Денис Беринчик

9. Тевин Фармер

10. Сэм Ноукс

Напомним, что недавно определился обязательный претендент по линии IBF для Ломаченко. Он определился в бою американца Рэймонда Мураталла и россиянина Заура Адбуллаева, в котором уверенную победу одержал боксер из США.