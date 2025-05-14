Українського чемпіона світу за версіями IBO та IBF виключили із рейтингу The Ring. Все через відсутність активності Василя Ломаченка, який востаннє виходив у ринг ще у травні минулого року, повідомляє 24 Канал.

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Чому Ломаченко зник із рейтингу The Ring

Тоді Ломаченко здолав колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа із Австралії. Відтоді Василь більше не бився. У чемпіона світу проблеми зі спиною, які можуть завадити йому продовжити кар'єру. Вже найближчим часом має стати відома доля кар'єри Василя.

Попри це все у топ-10 найкращих боксерів легкої ваги рейтингу The Ring не обійшлось без українця. Денис Берінчик посідає 8-му позицію рейтингу, який очолює Джервонта Девіс.

Також у трійці найкращих йде Кейшон Девіс, а це кривдник Берінчика, та Шакур Стівенсон.

Десятку легкої ваги замикає 27-річний британець Сем Ноукс.

Топ-10 рейтингу The Ring у легкій вазі:

1. Джервонта Девіс

2. Кейшон Девіс

3. Шакур Стівенсон

4. Вільям Сепеда

5. Реймонд Мураталла

6. Енді Крус

7. Френк Мартін

8. Денис Берінчик

9. Тевін Фармер

10. Сем Ноукс

Нагадаємо, що нещодавно визначився обов'язковий претендент по лінії IBF для Ломаченка. Він визначився у бою американця Реймонда Мураталла та росіянина Заура Адбуллаєва, у якому впевнену перемогу здобув боксер із США.