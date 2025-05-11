Американець продовжив йти без поразок, розмазавши росіянина в очній зустрічі. Поєдинок завершився перемогою Мураталли одноголосним рішенням суддів, повідомляє 24 канал.

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Мураталла хоче битись з Ломаченком

Реймонд Мураталла після перемоги над Зауром Абдуллаєвим став обов'язковим претендентом на бій проти Василя Ломаченка, який володіє титулом IBF у легкій вазі.

Непереможений американець висловився щодо бою проти Василя Ломаченка. Реймонд заявив, що він хоче битись з "Матрицею".

Звичайно, я хочу цей бій. Я є обов’язковим претендентом для нього, і саме цього ми очікуємо. Для мене буде честю вийти проти нього в ринг і мати його ім'я у своєму резюме. З нетерпінням чекаю цього бою,

– сказав Мураталла для Top Rank.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко востаннє бився у травні 2024 року. Тоді боксер переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Наразі майбутнє Ломаченка невідоме, адже Василь не повідомив про рішення щодо продовження або завершення кар'єри. Нещодавно чемпіон світу у легкій вазі втретє став батьком.