Боб Арум висловився стосовно майбутнього Ломаченка. Промоутер назвав умову, за якої його підопічний повернеться у професійний ринг, інформує 24 канал із посиланням на Sean Zittel.

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Які шанси на повернення Ломаченка

Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко може повернутись у ринг. Однак, боксер продовжить боксувати за умови відсутності проблем зі здоров'ям.

Чи повернеться Лома? Я не знаю. Чесно кажучи, без поняття. Здається, у нього серйозні проблеми зі спиною. Якщо з його спиною все буде гаразд, він повернеться. Якщо ні – то ні. Все просто,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко бився у травні минулого року. Тоді Василь переміг Джорда Камбососа технічним нокаутом та здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше Шакур Стівенсон зухвало висловився у бік Василя Ломаченка. Американець закликав боксера завершити кар'єру та віддати пояс.