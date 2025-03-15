Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон вже декілька років намагається провести бій проти Василя Ломаченка. Однак український боксер навіть не помічає такої активності "Безстрашного", пише 24 Канал.

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Стівенсон наїхав на Ломаченка

Нещодавно 27-річний американець поспілкувався з журналістами The Ring та висловив все, що думає про Ломаченка.

"Я дивився на Ломаченка, він мені подобався. Для мене він був саме тим хлопцем. Те, що він злякався і не хоче битися зі мною, змусило мене інакше поглянути на нього.

З якої причини він просто сидить із титулом? Ти не хочеш битися, не маєш мотивації. Просто віддай пояс і йди на пенсію", – заявив Стівенсон.

Зазначимо, що на початку професійної кар'єри Стівенсон проводив спаринги з Ломаченком. Американець захоплювався майстерністю Василя та мріяв про спільний бій.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. У поєдинку проти ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа перемогу технічним нокаутом здобув представник України.

Після здобуття поясів IBF та IBO Лома не виходив на ринг. На думку промоутера Боба Арума, чемпіон світу роздумує над завершенням кар'єри.