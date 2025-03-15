Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон уже несколько лет пытается провести бой против Василия Ломаченко. Однако украинский боксер даже не замечает такой активности "Бесстрашного", пишет 24 Канал.

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Стивенсон наехал на Ломаченко

Недавно 27-летний американец пообщался с журналистами The Ring и высказал все, что думает о Ломаченко.

"Я смотрел на Ломаченко, он мне нравился. Для меня он был именно тем парнем. То, что он испугался и не хочет драться со мной, заставило меня иначе взглянуть на него.

По какой причине он просто сидит с титулом? Ты не хочешь драться, не имеешь мотивации. Просто отдай пояс и уходи на пенсию", – заявил Стивенсон.

Отметим, что в начале профессиональной карьеры Стивенсон проводил спарринги с Ломаченко. Американец восхищался мастерством Василия и мечтал о совместном бое.

В последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. В поединке против экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа победу техническим нокаутом одержал представитель Украины.

После завоевания поясов IBF и IBO Лома не выходил на ринг. По мнению промоутера Боба Арума, чемпион мира размышляет над завершением карьеры.