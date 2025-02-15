Американский боксер стал новым чемпионом мира в легком весе. Новоиспеченный обладатель титула бросил вызов другим боксерам, которые имеют другие пояса в дивизионе, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Кого Дэвис вызвал на бой

Кейшон Дэвис после победы над Денисом Беринчиком назвал соперников, с которыми намерен встретиться в следующем поединке. Американец хочет драться со своим земляком Джервонтой Дэвисом.

Также Дэвис заявил о намерениях провести бой против Василия Ломаченко. Еще один титул в легком весе имеет Шакур Стивенсон, но ранее Кейшон признался, что не будет драться со своим товарищем.

Те два парня с титулами – выходите в ринг со мной и деритесь. Есть два обладателя поясов, с которыми я хочу драться. Если у вас хватит смелости – выходите на поединок, я готов,

– заявил Дэвис.

Отметим, что Джервонта Дэвис владеет титулом чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Василий Ломаченко имеет в своем активе имеет чемпионский пояс IBF.

Напомним, что Ломаченко отобрал титул у австралийца Джорджа Камбососа в мае прошлого года. После чего Василий решил приостановить карьеру. Пока неизвестно, вернется ли боксер в ринг.