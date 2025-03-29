Боб Арум высказался относительно будущего Ломаченко. Промоутер назвал условие, при котором его подопечный вернется в профессиональный ринг, информирует 24 канал со ссылкой на Sean Zittel.

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Какие шансы на возвращение Ломаченко

Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко может вернуться в ринг. Однако, боксер продолжит боксировать при условии отсутствия проблем со здоровьем.

Вернется ли Лома? Я не знаю. Честно говоря, без понятия. Кажется, у него серьезные проблемы со спиной. Если с его спиной все будет в порядке, он вернется. Если нет – то нет. Все просто,

– сказал Арум.

Напомним, что последний раз Ломаченко дрался в мае прошлого года. Тогда Василий победил Джорда Камбососа техническим нокаутом и получил титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Ранее Шакур Стивенсон вызывающе высказался в сторону Василия Ломаченко. Американец призвал боксера завершить карьеру и отдать пояс.