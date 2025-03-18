Вже тривалий час ходять чутки про те, що Василь Ломаченко роздумує над завершенням кар'єри. Поки що невідомо, чи повернеться боксер на ринг у 2025 році.

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Чи повернеться Ломаченка на ринг

Гвоздик сказав, що Василя більше не побачать оскільки він зіткнувся з проблемами зі здоровʼям, пише 24 канал з посиланням на ESNEWS.

Все залежить від того, чи справді Лома хоче битися, адже я чув, що він уже все. Я не знаю. Його команда нічого не оголошує, вони мовчать. Я чув, що він чекає на результати МРТ,

– сказав український боксер.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. У поєдинку проти ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа перемогу технічним нокаутом здобув представник України.