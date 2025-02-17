Люблю тебя, – Усик поздравил Ломаченко с днем рождения
Чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко 17-го февраля празднует свой день рождения. Двукратному чемпиону Олимпийских игр исполнилось 37 лет.
Александра Усика и Василия Ломаченко связывает многолетняя дружба. Несмотря на разные взгляды на войну в Украине, теплые отношения между боксерами не изменились, пишет 24 Канал.
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Поздравил брата с днем рождения
Друзья не забывают поздравлять друг друга с праздниками. Вот и 17 февраля чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула IBF в легком дивизионе Василию Ломаченко.
"С днем рождения, брат. Люблю тебя", – написал Усик в инстаграме, добавив совместное фото.
Усик и Ломаченко / фото из инстаграма Усика
Отметим, что Василий Ломаченко в отличие от Александра Усика ни разу не осудил агрессию России. Боксер избегает темы войны и только защищает пророссийскую УПЦ МП.
Более того, в России заявили, что могут приютить Ломаченко за его устойчивые взгляды. Мол, в стране-агрессоре украинского боксера ожидает "щедрость, гостеприимство и забота".