Олександра Усика та Василя Ломаченка пов'язує багаторічна дружба. Попри різні погляди на війну в Україні, теплі стосунки між боксерами не змінилися, пише 24 Канал.

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Привітав брата з днем народження

Друзі не забувають вітати один одного зі святами. От і 17 лютого чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до володаря титулу IBF у легкому дивізіоні Василя Ломаченка.

"З днем народження, брате. Люблю тебе", – написав Усик в інстаграмі, додавши спільне фото.

Усик та Ломаченко / фото з інстаграму Усика

Зазначимо, що Василь Ломаченко на відміну від Олександра Усика жодного разу не засудив агресію Росії. Боксер уникає теми війни та лише захищає проросійську УПЦ МП.

Ба більше, у Росії заявили, що можуть прихистити Ломаченка за його сталі погляди. Мовляв, у країні-агресорці українського боксера очікує "щедрість, гостинність та турбота".