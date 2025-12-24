Как Усик "украл" культовую фразу "Don't Push the Horses": известный блогер рассказал все о боксере

Александр Усик стал главным героем мира бокса в 2025 году. Украинец одержал историческую победу над Даниэлем Дюбуа в июле.

Тогда украинец поразил публику не только своим выступлением в ринге. Перед боем Александр порадовал фанатов на пресс-конференции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ready To Fight.

Как Усик "украл" фразу "Don't Push The Horses"?

Дюбуа и его команда самоуверенно рассказывали о своей будущей победе. Усик же поставил их на место, произнеся уже культовую фразу "Don't Push The Horses".

Дословно она переводится "не гони коней", но на украинском есть аналогичное выражение "не беги впереди отца в ад". Как позже стало известно, эту фразу Александр придумал не сам.

В 2021 году ее впервые произнес известный блогер и шоумен Василий Копчук, который известен под псевдонимом Вася Харизма. Тогда он сказал "Don't Push The Horses" в фильме "Волшебный кувшин", о чем он упоминал во время во время передачи "Кто сверху".

В конце концов Усик предоставил новую жизнь этому высказыванию летом и даже вспомнил о Харизме у себя в сториз в инстаграм. Василий рассказал, что это принесло ему дополнительную популярность.

"Я такой чувак-гуцул, что у меня нет вопроса денег. Как я могу сказать об этом Усику? Я знаю, что у него бабла – дай бог. Но сам факт, что это сказал Усик, человек, который войдет в историю... Был ли взлет после этой фразы? У меня был подъем и до этого. Но она добавила популярности, это факт", – рассказал Василий.

Когда Усик вспомнил обо мне в сториз, у меня так лагнул мой iPhone 15. Я просто его выключил. Утром просыпаюсь, у меня было 500 упоминаний в сториз. На меня подписалось около 15 тысяч живой аудитории. Мне это помогло в инстаграм сильно, на съемки начали активно приглашать,

– поделился воспоминаниями комик.

Также Вася Харизма рассказывал, что Усик передал ему свои боксерские перчатки. Шоумен выставил их на благотворительный аукцион, который позже сам Александр и распространил.

