При этом специалист признался, что гордится и тронут успехом в матче с Венгрией, но с профессиональной точки зрения видит недостатки в игре своих подопечных. Мальдера убежден, что уровень игры сборной еще далек от максимального, пишет 24 Канал.

Критика от Мальдеры

Новый тренер "сине-желтых" не скрывал, что считает игру своей команды неидеальной. По его словам, есть пространство для улучшения, и в целом футболистам нужно прогрессировать.

Я вот тот, кто порой слишком много требует от игроков. Должен принять эту неидеальность, но также должен поздравить ребят,

– философски заметил наставник.

Дебютанты и комплименты

Несмотря на сосредоточенность на совершенствовании, Мальдера, как настоящий итальянец, дал волю эмоциям. Он заявил, что взволнован и гордится украинскими футболистами после победы, ведь они "совершают нечто удивительное и живут очень непростой жизнью".

С точки зрения духа и энергии – это невероятно, как они отдают себя на поле. Говорить только о футболе – это не сможет полностью передать мои эмоции. Я очень горжусь ребятами, которые отдают максимум не столько мне, сколько своему народу и болельщикам,

– с волнением отметил тренер.

Тренер также подчеркнул важность того, что сразу трое игроков дебютировали за главную команду – Илья Крупский, Игорь Краснопир и Александр Драмбаев.

Болельщики отметили, что перед началом игры Андреа Мальдера вместе со всеми футболистами и членами своего тренерского штаба пел гимн Украины.

Что дальше для сборной Украины

Уже через два дня, в понедельник, команде предстоит выездной матч с Грузией. Мальдера признал, что времени на подготовку очень мало, но пообещал, что команда будет готова, и отдал должное силе соперника.