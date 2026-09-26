Доминик Собослаи в послематчевом интервью почему-то решил, что драка на поле – это "хороший знак". А в его оценке соперника проскальзывало неуважение, пишет 24 Канал.

Собослаи не заметил влияния Украины

Игрок "Ливерпуля" отличился странным заявлением о том, что якобы "во втором тайме украинцы ничего не сделали для того, чтобы повлиять на исход матча".

Возникает вопрос: почему же тогда на протяжении всей второй половины встречи венгры на глазах у домашней публики фактически не создали ни одного реального шанса сравнять счет, если их соперник "ни на что не влиял".

Собослаи также начал жаловаться на невезение: мол, у них были моменты, но не хватило удачи.

Драка на заключительных минутах

Именно звездный полузащитник стал зачинщиком стычки, которая вспыхнула на поле незадолго до финального свистка, когда вторую желтую карточку получил Александр Назаренко. Собослаи не только не сожалеет о своих провокационных действиях, но и, напротив, похоже, гордится хулиганской выходкой.

Что в конце возникла такая ситуация, – хороший знак, ведь независимо от того, кто перед нами, мы будем вступать в борьбу,

– цинично заявил игрок сборной Венгрии.

Учитывая, насколько беззубой оказалась его команда в атаке, борьба ограничилась лишь приемами свободных единоборств, а не футболом. Что и сказалось на итоговом поражении венгров.