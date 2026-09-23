Джарред Джиллетт родился в стране, где футбол далеко не самый популярный вид спорта. На его карьеру существенно повлиял переезд в другую часть мира, пишет 24 Канал.

Рефери из Австралии

39-летний судья родом из австралийского штата Квинсленд. В 2010 году он получил статус арбитра А-Лиги – главного футбольного дивизиона страны-континента.

Там он добился успеха и считался очень квалифицированным арбитром. Пять раз именно ему доверяли работу на гранд-финале Лиги, самом важном матче сезона.

Пионер VAR

8 апреля 2017 года Джарред Джиллетт находился в VAR-комнате и после просмотра видеоповтора посоветовал главному арбитру матча "Веллингтон Финикс" – "Сидней" назначить пенальти в ворота хозяев.

Это был первый в мире случай использования технологии видеоповторов в официальном матче, ведь именно Австралия одной из первых тестировала систему в своем элитном дивизионе. Таким образом, судья буквально вошел в историю.

Переезд в Англию

В 2019 году Джиллетт переехал в Соединенное Королевство. Там он практически без периода адаптации начал судить матчи сначала Чемпионшипа и Первой лиги, а впоследствии быстро пробился и в АПЛ.

На чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике Джиллетт представлял в судейском корпусе Футбольную ассоциацию Англии. Он попал в список арбитров ВАР.

Кто будет помогать Джиллетту на матче сборной Украины

Роль лайнсменов возьмут на себя Нил Дэвис и Ник Гринелг, резервный рефери – Роберт Джонс. Интересно, что в системе ВАР один арбитр будет не из Англии, а из Шотландии – Эндрю Даллас. Питер Бэнкс будет помогать ему в комнате видеоповторов.

Матч "Венгрия" – "Украина" состоится 25 сентября в 21:45 по киевскому времени.