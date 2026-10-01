В Украине "наказали" футболиста из Венгрии и его отца за позорный поступок с Россией

Звезды Ливерпуля в составе сборной Венгрии отличились отличились возмутительным поведением по отношению к украинской национальной команде: Доминик Собослаи спровоцировал драку во время матча, а Милош Керкез не извинился за то, что его отец выложил в соцсети фото сына под русскую музыку.

Инцидент с постом в инстаграме не остался без внимания украинских расследователей. Теперь имя отца венгерского защитника появится в списке "Миротворца", пишет 24 Канал.

Отец Керкеза в базе "Миротворца"

Неправительственная организация, занимающаяся расследованием признаков преступлений против национальной безопасности Украины и международного правопорядка, разместила на сайте информацию о Себастьяне Керкезе Зане – отце футболиста сборной Венгрии и английского "Ливерпуля".

Из-за публикации фото сына вместе с Виктором Цыганковым, которое сопровождалось композицией "Russian Paradise" ("Русский рай") "Миротворец" назвал мужчину "провокатором, пропагандистом российского фашизма и нацизма, который публично поддерживает российскую агрессию и убийства граждан Украины".



Сторис отца Милоша Керкеза в инстаграме

"Миротворец" призывает украинские правоохранительные органы расследовать возможный факт совершения отцом Керкеза умышленных преступных действий против Украины.

Украина – Венгрия: когда матч

Наказать Керкеза и Собослаи за неуважительное поведение футболисты сборной Украины смогут на футбольном поле. Домашний матч против сборной Венгрии мы проведем в словацкой Трнаве 5 октября.