Епізод з дописом в інстаграмі не залишився без уваги українських розслідувачів. Тепер ім'я батька угорського захисника буде у списку "Миротворця", пише 24 Канал.

Батько Керкеза у базі "Миротворця"

Неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти національної безпеки України та міжнародного правопорядку, розмістила на сайті інформацію про Себастьяна Керкеза Зана – батька футболіста збірної Угорщини та англійського Ліверпуля.

Через публікацію фото сина разом з Віктором Циганковим, яке супроводжувалось композицією "Russian Paradise" ("Російський рай") "Миротворець" назвав чоловіка "провокатором, пропагандистом російського фашизму та нацизму, який публічно підтримує російську агресію та вбивства громадян України".



Сторіс батька Мілоша Керкеза в інстаграмі

"Миротворець" закликає українські правоохоронні органи вивчити можливий факт вчинення батьком Керкеза свідомих злочинних дій проти України.

Україна – Угорщина: коли матч

Покарати Керкеза та Собослаї за неповагу футболісти збірної України матимуть нагоду на футбольному полі. Домашній поєдинок проти збірної Угорщини ми проведемо у словацькій Трнаві 5 жовтня.