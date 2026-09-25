Украинская команда провела убедительный поединок в Будапеште. Решающим стал гол Даниила Сикана в конце первого тайма, сообщает 24 канал.

Венгрия – Украина 0:1

Гол: Сикан, 42

Мальдера удивил стартовым составом: место в воротах получил Дмитрий Ризнык, а на правом фланге защиты дебютировал Илья Крупский. В центре поля сыграли Владимир Бражко и Олег Очеретько, в то время как атакующий дуэт составили Даниил Сикан и Владислав Ванат.

Первый опасный момент возник у ворот украинцев. На 11-й минуте Даниэль Лукач эффектно пробил в падении через себя, но мяч после его удара попал в перекладину.

Украина ответила ударом Сикана издалека. В то же время ближайшими к голу снова были хозяева: после выстрела Доминика Собослая мяч отскочил к Болле, но защитник с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Еще один опасный эпизод возник после ошибки Ильи Забарного, но Николай Миколенко вовремя подстраховал партнера.

Постепенно украинцы перехватили инициативу. Команда Мальдеры стала лучше контролировать мяч, активнее прессинговать и оказывать давление на соперника.

На 42-й минуте это принесло результат. Георгий Судаков выполнил отличную подачу в штрафную, Ванат оттянул на себя защитников, а Сикан остался без опеки и головой пробил в противоход вратарю.

Гол Сикана в матче Венгрия – Украина: смотрите видео от Megogo

Украина выстояла после перерыва

После отдыха венгры попытались добавить в активности, однако долго не могли создать моменты, реально угрожавшие воротам Ризныка.

Мальдера в это время освежил состав. Бражка и Крупского, получившие желтые карточки, заменили Егор Назарина и Валерий Бондарь. Вместо Ваната вышел Назаренко, а затем свой дебют за национальную команду провел Игорь Краснопир, заменивший автора единственного гола Сикана.

После 70-й минуты украинцы стали чаще ошибаться в простых эпизодах, из-за чего у ворот Ризныка возникла дополнительная опасность. Однако хозяева не воспользовались своими возможностями.

На 77-й минуте Украина могла снять все вопросы о победителе. Очеретько великолепной передачей вывел Краснопира один на один с голкипером, но нападающий не сумел переиграть вратаря.

Венгры нарастили давление в последние минуты и несколько раз пришлось вступать в игру Ризныка.

Настоящая стычка разгорелась в компенсированное время. Сначала Назаренко получил красную карточку за грубый фол на чужой половине поля, а затем футболисты обеих команд начали нечто похожее на потасовку. К счастью, рефери остановил конфликт.

Наконец команда Мальдеры удержала минимальное преимущество и начала выступление в Лиге наций с победы. Следующий матч украинцы проведут в понедельник, 28 сентября, против Грузии.