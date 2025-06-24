Титулованный клуб Германии нацелился на украинского голкипера

Бременский Вердер нацелился на подписание молодого украинского голкипера. Речь идет о 18-летнем Александре Петренко.

Немецкий Вердер сейчас активно работает над усилением состава команды. Украинского голкипера Александра Петренко уже пригласили на просмотр, пишет 24 канал со ссылкой на Deichstube.

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Украинский голкипер заинтересовал известный клуб

Представители Вердера пригласили Петренко в расположение клуба для участия в тренировочном процессе и контрольных матчах. Он произвел положительное впечатление на тренерский штаб команды.

Отныне бременский клуб рассматривает возможность полноценного трансфера юноши. В нем видят перспективного игрока на будущее, который создаст серьезную конкуренцию среди голкиперов.

Прошлый сезон украинец провел в аренде у Виктории Кельн.

Справка. Александр Петренко является воспитанником киевского Динамо. Уже после 2022 года играл в таких командах как Кишвард и Байер.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 украинский голкипер сыграл 7 матчей, в которых пропустил 13 голов.