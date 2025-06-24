Німецький Вердер наразі активно працює над підсиленням складу команди. Українського голкіпера Олександра Петренка вже запросили на перегляд, пише 24 канал з посиланням на Deichstube.

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Український голкіпер зацікавив відомий клуб

Представники Вердера запросили Петренка до розташування клубу для участі у тренувальному процесі та контрольних матчах. Він справив позитивне враження на тренерський штаб команди.

Відтер бременський клуб розглядає можливість повноцінного трансферу юнака. У ньому бачать перспективного гравця на майбутнє, який створить серйозну конкуренцію серед голкіперів.

Минулий сезон українець провів в оренді у Вікторії Кельн.

Довідка. Олександр Петренко є вихованцем київського Динамо. Вже після 2022 року грав у таких командах як Кішвард та Байєр.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 український голкіпер зіграв 7 матчів, у яких пропустив 13 голів.