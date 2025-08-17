Донецкий Шахтер в третьем туре УПЛ на выезде сыграл против Вереса. В поединке принял участие полузащитник Георгий Судаков, у которого накануне трагически скончался отец.

Фанаты ровенского Вереса отличились благородным поступком. Они поддержали футболиста из команды соперника в трудный период, пишет 24 Канал.

Как Судаков поблагодарил болельщиков Вереса?

Во время матча болельщики ровенской команды выкрикивали фамилию полузащитника Шахтера: "Судаков, Судаков!". Кроме того, они вывесили надпись: "Судаков, мы с тобой".

Такой поступок болельщиков растрогал Георгия. После завершения поединка он подошел к фанатской трибуне, чтобы отблагодарить. Судаков отдал свою игровую футболку и выразил слова благодарности.

Этот момент попал на видео, которое опубликовала пресс-служба "горняков".

Видео, как Судаков поблагодарил фанатов Вереса

Отметим, что поединок в Ровно завершился победой "горняков" со счетом 2:0. Оба мяча у Шахтера забили правые защитники.

Следующий поединок команда Арды Турана сыграет в плей-офф Лиги конференций. Соперником "горняков" будет швейцарский Серветт. Первый матч состоится 21 августа.

