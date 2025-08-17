Болельщики Вереса поддержали Судакова, который потерял отца: трогательное видео
- Болельщики Вереса поддержали Георгия Судакова, скандируя его фамилию и вывесив надпись в поддержку во время матча Шахтера против Вереса.
- Судаков отблагодарил болельщиков, подарив им свою игровую футболку после матча, который завершился победой Шахтера со счетом 2:0.
- Следующий матч Шахтера состоится в плей-офф Лиги конференций против швейцарского Серветта 21 августа.
Донецкий Шахтер в третьем туре УПЛ на выезде сыграл против Вереса. В поединке принял участие полузащитник Георгий Судаков, у которого накануне трагически скончался отец.
Фанаты ровенского Вереса отличились благородным поступком. Они поддержали футболиста из команды соперника в трудный период, пишет 24 Канал.
Как Судаков поблагодарил болельщиков Вереса?
Во время матча болельщики ровенской команды выкрикивали фамилию полузащитника Шахтера: "Судаков, Судаков!". Кроме того, они вывесили надпись: "Судаков, мы с тобой".
Такой поступок болельщиков растрогал Георгия. После завершения поединка он подошел к фанатской трибуне, чтобы отблагодарить. Судаков отдал свою игровую футболку и выразил слова благодарности.
Этот момент попал на видео, которое опубликовала пресс-служба "горняков".
Видео, как Судаков поблагодарил фанатов Вереса
Отметим, что поединок в Ровно завершился победой "горняков" со счетом 2:0. Оба мяча у Шахтера забили правые защитники.
Следующий поединок команда Арды Турана сыграет в плей-офф Лиги конференций. Соперником "горняков" будет швейцарский Серветт. Первый матч состоится 21 августа.
