Защитник Динамо отреагировал на слухи о своем нежелании возвращаться в Киев

В прошлом сезоне Динамо отдало Александра Сироту в аренду в израильский Маккаби. На фоне этого появились слухи, что защитник не планирует возвращаться в Украину.

Александр Сирота прокомментировал слухи относительно того, что он не хочет возвращаться в Киев. Он опроверг эту информацию, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Сирота развеял все слухи

Игрок заявил, что информация о том, что он не хочет возвращаться в Киев – это полная ложь.

У меня там семья, друзья. Как я могу не хотеть ехать в Киев? Я игрок Динамо. Сейчас мои агенты разговаривают с руководством клуба, решают когда именно мне присоединиться к команде,

– сказал Александр Сирота.

Справка. В сезоне-2024/2025 Александр Сирота сыграл 26 матчей за Маккаби, в которых забил два гола.

Отметим, что украинец имеет действующий контракт с израильским клубом рассчитанный до 30 сентября 2025 года. Его стоимость оценивается в 1,30 миллиона евро.