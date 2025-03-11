"Я бы сменил гражданство": норвежский биатлонист раскритиковал тренерский штаб команды

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен раскритиковал решение тренеров сборной. Они решили не вызывать спортсмена на этап в Поклюке.

Тренеры сборной Норвегии по биатлону приняли решение не вносить Ветле Шостада Кристиансена в заявку на этап Кубка мира в Поклюке. Вместо него выбрали Исака Фрея и Йоханнеса Дале-Шевдаля.

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Кристиансен раскритиковал тренеров

После принятого решения тренеров норвежец отказался участвовать на последнем этапе Кубка IBU в Отепяя и вернулся домой. Он объяснил свое решение тем, что тренеры сборной не выполняют обязанности", которые на них возложены по выбору состава, пишет 24 канал со ссылкой на NRK.

Я полностью разочарован, и если бы это было возможно, я бы сменил гражданство. Для меня это невыполнение обязанностей со стороны тренеров. Я считаю, что это действительно плохая работа. Федерация говорит, что очень волнуется за психическое здоровье спортсменов, а потом так с нами обращаются..

– сказал Кристиансен.

Он также добавил, что не понимает такого решения тренеров, поскольку всегда побеждал Йоханнеса Дале-Шевдаля, когда бывал с ним в противостоянии в последние недели.

Напомним, что этап в Поклюке стартует 13 марта и пройдет до 16 марта.