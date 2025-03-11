Тренери збірної Норвегії з біатлону ухвалили рішення не вносити Ветле Шостада Крістіансена у заявку на етап Кубка світу у Поклюці. Замість нього обрали Ісака Фрея та Йоганнеса Дале-Шевдаля.

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Крістіансен розкритикував тренерів

Після ухваленого рішення тренерів норвежець відмовився брати участь на останньому етапі Кубка IBU в Отепяя та повернувся додому. Він пояснив своє рішення тим, що тренери збірної не виконують обов'язки", які на них покладені щодо вибору складу, пише 24 канал з посиланням на NRK.

Я повністю розчарований, і якби це було можливо, я б змінив громадянство. Для мене це невиконання обов'язків з боку тренерів. Я вважаю, що це справді погана робота. Федерація каже, що дуже хвилюється за психічне здоров'я спортсменів, а потім так з нами поводяться…

– сказав Крістіансен.

Він також додав, що не розуміє такого рішення тренерів, оскільки завжди перемагав Йоганнеса Дале-Шевдаля, коли бував з ним в протистоянні в останні тижні.

Нагадаємо, що етап в Поклюці стартує 13 березня і пройде до 16 березня.