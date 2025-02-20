Первый гол в 2025 году: Месси забил эффектный мяч и принес Интеру победу в Кубке чемпионов

Аргентинский форвард продолжает оставаться главной ударной силой Интера Майами. Месси уже успел забить в новом сезоне местного аналога Лиги чемпионов.

В начале февраля в Северной Америке стартовал новый Кубок чемпионов КОНКАКАФ, что является аналогом европейской Лиги чемпионов. На среду, 19 февраля, был запланирован старт в турнире Интера Майами, сообщает 24 Канал.

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Лео тащит

Команда Лионеля Месси начала свой путь с 1/16 финала, где ей в соперники выпал финалист US Open Cup Спортинг Канзас-Сити. Игра выдалась непростой для "цапель", оппонент дал им нанести лишь один удар в створ.

Однако его хватило Интеру, чтобы отпраздновать минимальную победу. Единственный гол в начале второго тайма организовали экс-партнеры по Барселоне Серхио Бускетс и Лионель Месси.

Видео гола Месси:

Первый отдал ассист, тогда как аргентинец накрутил защитника Спортинга и точно пробил в дальний угол. Для Лионеля это первый гол в официальных матчах в 2025 году.

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Это уже 22-ый год подряд, как Месси забивает на официальном уровне. Ответный матч между Интером и Спортингом состоится 26 февраля. Победитель пары выйдет в 1/8 финала, где будет противостоять Кевальеру из Ямайки.