Украинского футболиста забрали с поля на носилках в финале Кубка Турции: видео

В среду, 14 мая, состоялся финал Кубка Турции 2024/2025. Трабзонспор в решающей игре турнира сыграл против Галатсарая.

"Джимбомы" разгромили "черноморских штормов" со счетом 3:0. Однако кубковый поединок запомнился жутким эпизодом с участием украинского футболиста Арсения Батагова, сообщает 24 канал.

Читайте также Вот ради чего они уехали из Украины: стала известна зарплата экс-лидеров Шахтера в Турции

Что случилось с Батаговым

Арсений Батагов и Александр Зубков начали матч против Галатасарая в стартовом составе Трабзонспора. Однако первый вынужденно покинул поле.

Батагов получил повреждение во время борьбы с Виктором Осимхеном. В итоге украинского защитника вынесли с поля на носилках.

Батагова вынесли с поля на носилках: смотрите видео

Александр Зубков полностью отыграл матч, но голевыми действиями не отметился. Еще один украинец из Трабзонспора Даниил Сикан вообще не вышел.

В текущей кампании Арсений Батагов сыграл в 23 матчах за Трабзонспор в официальных турнирах. На счету украинског защитника два забитых мяча и один ассист.