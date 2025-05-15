Украинского футболиста забрали с поля на носилках в финале Кубка Турции: видео
- В финале Кубка Турции Трабзонспор проиграл Галатсараю со счетом 3:0, а украинского футболиста Арсения Батагова вынесли с поля на носилках из-за повреждения.
- Арсений Батагов сыграл 23 матча за Трабзонспор в текущем сезоне, забив два гола и сделав один ассист.
В среду, 14 мая, состоялся финал Кубка Турции 2024/2025. Трабзонспор в решающей игре турнира сыграл против Галатсарая.
"Джимбомы" разгромили "черноморских штормов" со счетом 3:0. Однако кубковый поединок запомнился жутким эпизодом с участием украинского футболиста Арсения Батагова, сообщает 24 канал.
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Что случилось с Батаговым
Арсений Батагов и Александр Зубков начали матч против Галатасарая в стартовом составе Трабзонспора. Однако первый вынужденно покинул поле.
Батагов получил повреждение во время борьбы с Виктором Осимхеном. В итоге украинского защитника вынесли с поля на носилках.
Батагова вынесли с поля на носилках: смотрите видео
Александр Зубков полностью отыграл матч, но голевыми действиями не отметился. Еще один украинец из Трабзонспора Даниил Сикан вообще не вышел.
В текущей кампании Арсений Батагов сыграл в 23 матчах за Трабзонспор в официальных турнирах. На счету украинског защитника два забитых мяча и один ассист.