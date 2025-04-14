Голкипер Тигрес устроил цирковое представление перед пенальти легенды Реала: курьезное видео

В воскресенье, 13 апреля, состоялись матчи 15-го тура мексиканской Лиги МХ-2024/2025. В одном из них Тигрес дома принимал Монтеррей.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Поединок запомнился поведением голкипера перед пенальти в исполнении игрока гостей Серхио Рамоса, пишет 24 канал.

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Голкипер пытался озадачить Рамоса

В начале второго тайма матча Монтеррей заработал право на 11-метровый удар. Перед тем, как Серхио Рамос исполнил пенальти голкипер Тигрес Нахуэль Гусман устроил представление.

Вратарь стоял примерно 30 секунд спиной к Рамосу. Главный арбитр матча молчал, ведь ожидал когда Диего Лайнес, которого он ранее удалил, покинет футбольное поле.

После свистка Гусман резко развернулся, когда Серихо Рамос начал пробивать по мячу. Однако театр в исполнении голкипера Тигрес не помог, испанец уверенно реализовал пенальти.

Голкипер Тигрес отметился диким поведением: смотрите видео

К сожалению, Монтеррей не смог выиграть у Тигрес. Гости дважды пропустили в компенсированное время и потерпели поражение в очном противостоянии.