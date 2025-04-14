Гра завершилась перемогою господарів з рахунком 2:1. Поєдинок запам'ятався поведінкою голкіпера перед пенальті у виконанні гравця гостей Серхіо Рамоса, пише 24 канал.

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Голкіпер намагався спантеличити Рамоса

На початку другого тайму матчу Монтеррей заробив право на 11-метровий удар. Перед тим, як Серхіо Рамос виконав пенальті голкіпер Тігрес Нахуель Гусман влаштував виставу.

Воротар стояв приблизно 30 секунд спиною до Рамоса. Головний арбітр матчу мовчав, адже очікував коли Дієго Лайнес, якого він раніше вилучив, покине футбольне поле.

Після свистку Гусман різко розвернувся, коли Серіхо Рамос почав пробивати по м'ячу. Однак театр у виконанні голкіпера Тігрес не допоміг, іспанець впевнено реалізував пенальті.

Голкіпер Тігрес відзначився дикою поведінкою: дивіться відео

На жаль, Монтеррей не зміг виграти у Тігрес. Гості двічі пропустили у компенсований час та зазнали поразки в очному протистоянні.