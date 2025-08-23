В пятницу, 22 августа, состоялся боксерский вечер в Орландо, что в США. Ивент организовала промоутерская компания Most Valuable Promotion, которую основал Джейк Пол.

В одном из поединков в рамках спортивного шоу от MVP состоялся сумасшедший эпизод. Один из боксеров безжалостно отправил своего соперника в самый брутальный нокаут, сообщает 24 канал.

Как Консейсао нокаутировал Виамонте?

Педро да Силва Консейсао дрался против Ренни Виамонте на шоу MVP Джейка Пола в пределах суперлегкого веса. Бразилец эффектно разобрался с кубинским боксером на старте боя.

Консейсао жестко отправил в нокаут Виамонте, что вызвало бурную реакцию в спортивном сообществе. В сети пользователи считают, что бразилец однозначно должен получить награду "нокаут года".

Консейсао нокаутировал Виамонте: смотрите видео

