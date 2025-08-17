Мозес Итаума уверенно шагает в профессиональном ринге, уничтожая соперников. Поединок двух британских боксеров завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как закончился бой Итаума – Уайт?

Мозес Итаума активно начал бой против Диллиана Уайта, нанеся сопернику немало ударов со старта поединка. В результате "Новый Майк Тайсон" отправил соперника на канвас.

Уайт в конце концов смог встать на ноги после атаки Итаумы. Однако Диллиан начал падать в угол, поэтому рефери остановил бой и зафиксировал победу Мозеса техническим нокаутом в первом раунде противостояния.

Итаума – Уайт: смотрите видео

Отметим, что Мозес Итаума в девятый раз подряд победил нокаутом. Британский боксер сохранил титулы WBA International и WBO Inter-Continental в супертяжелом дивизионе.

В следующем поединке Мозес Итаума, возможно сразится против Джозефа Паркера за чемпионский пояс WBO. Если же Александр Усик решит отказаться от боя с новозеландцем и потеряет титул.

