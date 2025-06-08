Английские клубы заинтересовались Цыганковым: в одном из них выступает украинец

Украинский вингер Виктор Цыганков близок к смене клубной прописки. Один из лидеров Жироны заинтересовал ряд английских клубов.

Каталонцы не против продать своих ведущих игроков. Зато клуб планирует инвестировать заработанные средства в подписание молодых футболистов и перестроить команду, информирует 24 канал со ссылкой на AS.

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Какие клубы заинтересовал Цыганков

По имеющейся информации, ранее Виктора Цыганкова сватали в Манчестер Юнайтед и Астон Виллу. Сейчас в услугах украинского вингера Жироны заинтересованы другие три английских клуба.

Заинтересованность к Цыганкову проявляют Фулхэм и Вест Хэм. Третий претендент на украинского футболиста – Борнмут, где играет украинский защитник Илья Забарный.

Вышеупомянутые клубы еще не делали официальных предложений Жироне по трансферу Виктора Цыганкова. Каталонцы планируют заработать на продаже украинского вингера не менее 22 миллионов евро.

К слову. Виктор Цыганков перешел из Динамо в Жирону в январе 2023 года за 5 миллионов евро. Контракт украинского футболиста с "красно-белыми" рассчитан до 2027 года.

В сезоне 2024/2025 Виктор Цыганков сыграл в 32 матчах за Жирону во всех турнирах. На счету украинского вингера 2 гола и 5 результативных передач.

Ранее сообщали, что Виктор Цыганков может остаться в Жироне, продлив контракт.