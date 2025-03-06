Украинским футболистом Виктором Цыганковым интересовались несколько европейских клубов. Он мог покинуть Жирону, сменив клубную прописку.

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Цыганков может остаться в Жироне

Украинский футболист получил предложение продлить контракт с испанским клубом, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

В руководстве команды верят, что Цыганков сможет вернуть свою лучшую форму, которую показывал до травм. Мичел видит в нем одного из лидеров команды и фанаты также возлагают большие надежды на Виктора, который является одним из главных активов клуба.

В частности и сам Виктор стремится вернуть себе хорошую форму и снова стать важным игроком.

Справка. В сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков сыграл 20 матчей за Жирону, в которых забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что текущий контракт украинца с клубом рассчитан до 2027 года.