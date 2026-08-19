Каталонский клуб возбудил дисциплинарное дело против украинского вингера после конфликта, разразившегося после стартового матча сезона. Сам футболист через своих представителей пояснил, что не выходил на поле из-за травмы, сообщает 24 Канал.

Альварес отказался раскрывать подробности

Главный тренер "Жироны" Кике Альварес провел пресс-конференцию накануне матча второго тура Сегунды против "Кордобы". Один из вопросов журналистов касался Виктора Цыганкова, однако наставник не стал подробно обсуждать скандальную ситуацию, пишет Mundodeportivo.

Что касается Цыганкова, я уже высказывался на днях. Клуб опубликовал официальное заявление, поэтому я сосредоточен на матче с Кордобой,

– сказал Альварес.

Тренер фактически отказался от дальнейших комментариев по поводу конфликта. В Жироне ранее заявили, что действия Цыганкова могут нарушать его контрактные обязательства и внутренние стандарты поведения клуба.

Что известно о конфликте с Цыганковым

Скандал разгорелся после матча первого тура Сегунды. Тогда тренер команды заявил, что Цыганков отказался выходить на поле, назвав поведение украинца непрофессиональным.

Впоследствии окружение футболиста обнародовало другую версию событий. Представители Цыганкова утверждали, что игрок не мог принять участие в матче из-за травмы и имел медицинский документ, подтверждающий это.

После этого "Жирона" официально сообщила об открытии дисциплинарного дела. Клуб подчеркнул, что будет защищать свои права и интересы в рамках процедуры, а новых публичных заявлений по этому вопросу делать не планирует.

На фоне скандала будущее Цыганкова в каталонской команде остается неопределенным.