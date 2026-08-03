Известный испанский клуб поставил Цыганкову ультиматум

Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом, но для этого ему придется пойти на серьезный шаг. Испанская Сельта готова начать переговоры, если футболист согласится на сокращение зарплаты.

Интерес к украинскому вингеру после вылета Жироны в Сегунду не угасает. В то же время финансовые нюансы могут стать главным препятствием для потенциального трансфера 28-летнего футболиста, сообщает 24 Канал.

Сельта заинтересована, но есть важное условие

Испанская Сельта внимательно следит за ситуацией вокруг Виктора Цыганкова и уже обращалась по поводу возможности его перехода. Клуб из Виго рассматривает украинца как один из вариантов для усиления состава перед новым сезоном.

Впрочем, реализовать трансфер будет непросто. Основной проблемой является высокая зарплата украинского вингера, которую он получает в Жироне, а также значительная сумма потенциального трансфера.

По информации испанского журналиста Диего Отеро, единственным реалистичным сценарием для перехода может стать готовность Цыганкова существенно снизить свои финансовые требования. Только при таких условиях Сельта сможет серьезно работать над оформлением сделки.

️Uno de ellos es Viktor Tsygankov.



El Celta realizó un sondeo sobre las condiciones del ucraniano, recién descendido con el Girona.



Su salario y precio de salida hacen que sea muy improbable.



Única opción es que Girona y jugador pacten un precio muy bajo. pic.twitter.com/w9K6Vag4Gc – Diego Otero (@diegootero22_) July 31, 2026

При этом приоритетной трансферной целью клуба остается 22-летний вингер Фер Лопес, который прошлый сезон провел в команде на правах аренды из Вулверхэмптона. Если этот вариант не удастся реализовать, внимание Сельты может полностью переключиться на украинца.

Почему трансфер Цыганкова остается сложным

Ранее сообщалось, что сам Виктор Цыганков сообщил руководству Жироны о желании покинуть клуб после его вылета из Ла Лиги. Украинец не хочет проводить следующий сезон в Сегунде и рассчитывает продолжить карьеру на самом высоком уровне.

Однако контракт футболиста с каталонцами действует до лета 2027 года, поэтому клуб не намерен продавать одного из своих лидеров по заниженной цене. По данным испанских СМИ, Жирона готова рассматривать только предложения, близкие к сумме отступных, которая составляет примерно 25 миллионов евро.

Кроме того, переговоры осложняет то, что Жироне принадлежит лишь 50% прав на игрока. Именно поэтому клуб заинтересован в получении максимально возможной суммы от продажи.

За время выступлений в составе Жироны Цыганков провел 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи. Ранее интерес к украинцу также приписывали Трабзонспору, Аяксу, Эспаньолу и нескольким клубам английской Премьер-лиги.