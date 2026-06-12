После неудачного сезона для каталонцев ситуация вокруг одного из лидеров команды резко обострилась. По информации AS, Цыганков уже официально дал понять клубу, что стремится сменить команду в ближайшее трансферное окно.

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Что известно о решении Цыганкова?

28-летний вингер через своего представителя направил руководству Жироны письмо, в котором объяснил, что его спортивные амбиции трудно совместить с нынешним проектом клуба. Основной причиной называют нежелание футболиста выступать во втором дивизионе Испании после вылета команды из элиты.

При этом Цыганков не собирается расторгать контракт в одностороннем порядке или давить на клуб. В письме отмечается, что он хочет найти решение, которое устроит все стороны.

Кто охотится за Цыганковым?

Контракт украинца с Жироной действует до лета 2027 года, поэтому каталонцы не планируют отпускать его за бесценок. По данным испанских журналистов, клуб готов рассматривать только предложения, близкие к сумме отступных – около 25 миллионов евро. Дополнительно переговоры осложняет то, что Жироне принадлежит лишь 50% прав на игрока.

Интерес к Цыганкову уже приписывают Трабзонспору, Аяксу, Эспаньолу и нескольким клубам английской Премьер-лиги. Сам украинец провел в Жироне более сотни матчей и был одним из ключевых футболистов команды в последние сезоны.

Вместе с Цыганковым каталонский клуб может покинуть и нападающий Владислав Ванат. К нему также проявляет интерес Трабзонспор.